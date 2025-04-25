شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى بمناسبة تحرير سيناء: نستحضر بفخر تضحيات شعب لا يعرف المستحيل والان مع تفاصيل الخبر

توجهت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمورية، بالتهنئة للمصريين بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وقالت السيدة انتصار السيسى عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، "في ذكرى تحرير سيناء، نحيي بطولات رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ونستحضر بفخر تضحيات شعب لا يعرف المستحيل..كل عام ومصر بخير، وسيناء حرة أبية، وراية الوطن خفّاقة بعزيمة أبنائه.تحيا مصر".