شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعلن جدول مواعيد إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

تقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول مواعيد إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة بداية من غدٍ السبت، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة، كما يمكن متابعة حلها عبر قناة "مدرستنا ٣" يوميا فى تمام الساعة العاشرة مساء، على أن تكون الإعادة فى تمام الساعة العاشرة صباح اليوم التالي، وذلك عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أُفقي معدل ترميز 27500.

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه فى إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا طلاب الثانوية العامة من أجل تحقيق أفضل تحصيل دراسي واستعدادهم بشكل أفضل للامتحانات، تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة نماذج استرشادية جديدة لامتحانات الثانوية العامة على موقع الوزارة بداية من يوم السبت الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢٥.

وفي هذا الإطار، تعلن الوزارة إتاحة حل النماذج الاسترشادية عبر قناة "مدرستنا ٣" من خلال نخبة متميزة من المعلمين، حيث يخصص يوم لكل مادة، وذلك فى تمام الساعة العاشرة مساء يوميا، على أن تكون الإعادة فى تمام الساعة العاشرة صباح اليوم التالي، وذلك عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أُفقي معدل ترميز 27500.

وتوفر النماذج الاسترشادية وإتاحة حلها عبر قناة "مدرستنا ٣" الفرصة لأبنائنا الطلاب لمراجعة المحتوى الدراسي، والتدرب على الامتحانات بشكل فعال ونموذجي، من خلال تقديم شرح وافٍ لكيفية حل نماذج الامتحانات.

وستقدم الوزارة جدولا مفصلا بمواعيد نشر النماذج الاسترشادية وحلها عبر قناة "مدرستنا ٣" بداية من السبت الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢٥، حيث سيتم إتاحة نماذج مادة واحدة يوميا.

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