شكرا لقرائتكم خبر عن بدء سريان قرار منع تسكين حاملى جميع التأشيرات بمكة فى هذا التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شددت وزارة السياحة السعودية على جميع مكاتب خدمات السفر والسياحة، ومرافق الضيافة السياحية، على إيقاف جميع عمليات الحجز أو التسكين في مكة المكرمة للقادمين أو المقيمين من حاملي جميع التأشيرات، باستثناء من يحملون تأشيرة حج سارية أو تصريحاً نظامياً للدخول بغرض العمل أو السكن خلال موسم الحج.

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من 29 أبريل الجارى حتى نهاية الموسم، مؤكدةً أن العقوبات النظامية ستطبق بحق المخالفين.

كما شددت وزارة السياحة على ضرورة التزام جميع مقدمى خدمات الضيافة في مدينة مكة المكرمة ، والمنصات الإلكترونية، بالضوابط المنظمة لموسم الحج والتعاون مع الجهات المعنية، مؤكدة أن مخالفة هذه التعليمات تعرض المنشآت والأفراد للعقوبات النظامية.

يأتي هذا التوجيه بالتزامن مع ما أعلنته وزارة الداخلية السعودية حول ترتيبات وإجراءات تهدف إلى الحفاظ على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وتمكينهم من أداء مناسك الحج بأمن وطمأنينة، وأنه يجب على حاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء القادمين بتأشيرة حج سارية، عدم البقاء في مدينة مكة المكرّمة والخروج منها اعتبارا من التاريخ السابق ذكره.

وأكدت الوزارة أن على جميع مرافق الضيافة السياحية، ومنصات الحجز الإلكترونية، الالتزام التام بمنع الحجز أو التسكين للفئات المشمولة في بيان وزارة الداخلية خلال الفترة المحددة، وذلك ضمن الجهود المشتركة والتكاملية بين الجهات الحكومية لضمان موسم حج آمن ومنظم.

وضمن الاستعدادات لموسم حج هذا العام، أعلنت وزارة الداخلية، أن 3 وثائق فقط تتيح للمقيم دخول مكة خلال موسم الحج.

وأوضحت أنه لن يُسمح بدخول المقيمين إلى مكة إلا في حال توفر أحد شروط ثلاثة هي: تصريح عمل ساري المفعول صادر من جهة مختصة للعمل داخل العاصمة المقدسة، أو توفر هوية مقيم صادرة من مكة المكرمة، أو تصريح حج معتمد وساري المفعول، وفق بيان للوزارة في وقت سابق.

وطالبت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، شركات الطيران بضرورة وضع لوحات إرشادية واضحة عند منصات الصعود والتنبيه للمسافرين القادمين إلى المملكة بأنه غير مسموح لحاملي تأشيرات العمرة، أو السياحة، أو الزيارة بإجراء عمرة، أو دخول مكة المكرمة، أو البقاء فيها باستثناء الحاصلين على تأشيرة حج صالحة.