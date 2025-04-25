شكرا لقرائتكم خبر عن فئات مستثناة من قرار منع دخول المقيمين إلى مكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأمن العام السعودي، منع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة دون تصريح اعتباراً من أمس الأول الأربعاء .

يُستثنى من هذا القرار من يتوافر لديه تصريح عمل في العاصمة المقدسة مكة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة أو تصريح حج.

ولفت إلى أن المخالفين سيتم إعادتهم من مراكز الضبط الأمني، منوهاً بأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين في موسم الحج يتم إلكترونياً بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية لإصدار تصاريح الحج "منصة تصريح".

من جهة أخرى، جددت وزارة الداخلية التنبيه بأنه يُمنع الدخول أو البقاء في مدينة مكة المكرمة لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة باستثناء القادمين بتأشيرة حج، اعتباراً من الثلاثاء 29 أبريل.

تأتى هذه الإجراءات فى إطار الاستعدادات لموسم الحج، وفى سياق إجراءات تنظيم موسم الحج أيضًا؛ شددت وزارة السياحة بالمملكة العربية السعودية على جميع مكاتب خدمات السفر والسياحة، ومرافق الضيافة السياحية، على إيقاف جميع عمليات الحجز أو التسكين في مكة المكرمة للقادمين أو المقيمين من حاملي جميع التأشيرات، باستثناء من يحملون تأشيرة حج سارية أو تصريحاً نظامياً للدخول بغرض العمل أو السكن خلال موسم الحج. ويطبق ذلك ابتداء من 29 أبريل الحالى حتى نهاية الموسم، مؤكدةً أن العقوبات النظامية ستطبق بحق المخالفين.

كما شددت وزارة السياحة على ضرورة التزام جميع مقدمى خدمات الضيافة في مدينة مكة المكرمة، والمنصات الإلكترونية، بالضوابط المنظمة لموسم الحج والتعاون مع الجهات المعنية، مؤكدة أن مخالفة هذه التعليمات تعرض المنشآت والأفراد للعقوبات النظامية.

يأتى هذا التوجيه بالتزامن مع ما أعلنته وزارة الداخلية السعودية حول ترتيبات وإجراءات تهدف إلى الحفاظ على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وتمكينهم من أداء مناسك الحج بأمن وطمأنينة، وأنه يجب على حاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء القادمين بتأشيرة حج سارية، عدم البقاء في مدينة مكة المكرّمة والخروج منها اعتبارا من التاريخ السابق ذكره.