شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تكشف قضية غسل أموال بملايين الجنيهات فى أسلحة وذخيرة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات جنائية)، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى مجال فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات) .

هذا وقد قدرت أعمال الغسل بـ (31 مليون جنيه تقريباً)، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.