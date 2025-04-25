شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يزور مرصد الصحراء والساحل فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

قام علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بزيارة الى مقر المرصد في العاصمة التونسية يرافقه الدكتور نبيل بن خطرة الأمين العام للمرصد والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث والدكتور سامى أبو رجب المنسق الوطني التنفيذي لمرصد الصحراء والساحل فى مصر.

وتفقد وزير الزراعة المقر واطلع على آليات العمل فيه كما عقد اجتماعا مع العاملين بالمرصد حيث وجه لهم الشكر على جهدهم خلال الفترة السابقة وناقش معهم استراتيجية العمل خلال المرحلة القادمة وحثهم على بذل قصارى جهدهم من تحقيق أهداف المرصد في خدمة التنمية بالدول الأعضاء.

وكانت الدورة السابعة للجمعية العامة لمرصد الصحراء والساحل المنعقدة حاليًا في العاصمة التونسية شهدت انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي الجدد للفترة الممتدة من عام 2025 وحتى عام 2029.

كما أسفرت الانتخابات عن فوز علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي برئاسة مجلس إدارة المرصد للفترة ذاتها، في خطوة تعكس الثقة الإقليمية والدولية في الدور المحوري الذي تلعبه مصر في دعم قضايا البيئة والتنمية المستدامة في المنطقة.



