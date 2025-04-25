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عميد طب قصر العينى: عملية استئصال جهاز منظم ضربات القلب المصاب وملحقاته نادرة

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  • عميد طب قصر العينى: عملية استئصال جهاز منظم ضربات القلب المصاب وملحقاته نادرة 1/4
  • عميد طب قصر العينى: عملية استئصال جهاز منظم ضربات القلب المصاب وملحقاته نادرة 2/4
  • عميد طب قصر العينى: عملية استئصال جهاز منظم ضربات القلب المصاب وملحقاته نادرة 3/4
  • عميد طب قصر العينى: عملية استئصال جهاز منظم ضربات القلب المصاب وملحقاته نادرة 4/4

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القاهرة - سامية سيد - في سابقة طبية تُعد الأولى من نوعها في مصر وأفريقيا ومن الحالات النادرة على مستوى العالم، أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، عن تحقيق كلية طب قصر العيني انجازًا طبيا جديدًا، حيث تم استئصال جهاز منظم ضربات قلب وكابلات مصابة بـ التهاب بكتيري، ومصحوبة بتجلط بحجم 4 سم داخل الاذين الأيمن بالقلب infected large vegetation on 3 old pacemaker leads، لمريضة تبلغ من العمر 23 عامًا من خلال استخدام جهاز الايكمو في غرفة العمليات الهجينة دون اللجوء إلى التدخل الجراحي.

وأكد الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى، أه تم الاستئصال دون التدخل الجراحي، مضيفًا أن العملية استغرقت حوالي خمس ساعات تم خلالها استخراج الجهاز والكابلات الملحقة به، لافتًا إلي فصل المريضة عن جهاز الايكمو ونقلها الى رعاية قسم القلب بعد 48 ساعة نتيجة تحسن حالة القلب.

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كلية طب قصر العيني تحقق إنجازًا طبيا جديدًا

 

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استئصال جهاز منظم ضربات قلب وكابلات مصابة بالتهاب بكتيري

 

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عملية استئصال جهاز منظم ضربات القلب المصاب

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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