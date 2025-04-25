شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: 875,5 مليون جنيه استثمارات لتنفيذ مشروعات جديدة بسيناء والان مع تفاصيل الخبر

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً حول الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمحافظتي شمال وجنوب سيناء للعام المالى 2024 /2025.. وذلك في إطار إحتفالات الدولة المصرية بالذكرى الـ43 لعيد تحرير سيناء 2025 ، وفي ظل الجهود المكثفة التي تبذلها للدولة لوضع سيناء (أرض الفيروز) على خارطة التنمية المستدامة والاستثمار لتعميرها وجعلها منطقة جاذبة للمستثمرين والسكان، وذلك بتنفيذ مشروعات قومية وتنموية عملاقة و الاهتمام بالعنصر البشري وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وأبناء سيناء.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن تنمية سيناء تعد محوراً رئيسياً في برنامج الحكومة، وتعطي الوزارة هذا الملف الحيوي أهمية خاصة في خطة عملها لتحسين البنية التحتية بها وتطويرها وربطها بالدلتا وجعلها امتدادًا طبيعيا لوادي النيل وإتاحة فرص عمل جديدة للشباب وجذب المستثمرين إلى أرض الفيروز.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تخصيص استثمارات تقدر ب ( 875,5 ) مليون جنيه من إجمالى الخطة الاستثمارية للمحافظتين (منها 385,5 مليون جنيه لمحافظة جنوب سيناء، و490 مليون جنيه لمحافظة شمال سيناء ) لتنفيذ مشروعات رصف الطرق المحلية و الكهرباء والإنارة و تحسين البيئة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية ، موضحة أن المحافظتين شهدتا طفرة تنموية غير مسبوقة خلال العام المالى الحالى 2024/2025، كما سجلت المشاريع الاستثمارية نسب تنفيذ قياسية، وصل بعضها إلى 100%، في مؤشر واضح على نجاح الخطط التنموية التي تنفذها الدولة لتحسين جودة الحياة ودفع عجلة التنمية في هذه المناطق الحيوية.

ولفتت وزيرة التنمية المحلية إلى أن إجمالى نسبة التنفيذ العينى من إجمالى الاعتمادات المدرجة بالخطة الاستثمارية بلغت 65% لمحافظة جنوب سيناء، و67% لمحافظة شمال سيناء، مشيرة إلى أنه في إطار تنفيذ مشروعات رصف الطرق بلغت إجمالى الاعتمادات المدرجة في محافظة شمال سيناء حوالى264,7 مليون جنيه ،حيث تم إنشاء طرق بإجمالي أطوال 40 كم بنطاق مراكز مدن ( العريش – بئر العبد –الشيخ زويد –رفح – الحسنة نخل) وفي محافظة جنوب سيناء بلغت إجمالى الاعتمادات المدرجة للرصف 203.5 مليون جنيه.

وأشار التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية من الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الادارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة – إلى أنه فيما يتعلق بتنفيذ برنامج التنمية الحضرية والريفية بالمحافظتين.. فقد بلغ إجمالى الاعتمادات المدرجة لمحافظة شمال سيناء 1,5 مليون جنيه وفي محافظة جنوب سيناء بلغت إجمالى الاعتمادات المدرجة 19 مليون جنيه.

كما أوضح التقرير أنه في ضوء ما يمثله قطاع الكهرباء من أهمية قصوي لتنفيذ المشروعات الهامة نحو تلبية الاحتياجات التنموية لمختلف المناطق بالمحافظتين .. وشهدت محافظة شمال سيناء تغير كابلات كهرباء من هوائى إلى أرضى ومد شبكات وتوريد 1000 كشاف 150 وات (بالشيخ زويد والعريش وبئر العبد والحسنة) بتكلفة 18 مليون جنيه، أما في محافظة جنوب سيناء فقد تم تخصيص مبلغ 47 مليون جنيه وتم التنفيذ بنسبة 70% من إجمالى الاعتمادات المدرجة.

وقالت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لتنفيذ برنامج تحسين البيئة بالمحافظتين للحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى الذى تتمتعان بهما والاهتمام بالتشجير والحدائق العامة حيث بلغت إجمالى الاعتمادات المدرجة لمحافظة شمال سيناء 7 مليون جنيه، أما في محافظة جنوب سيناء بلغ إجمالي الاعتمادات المدرجة 3 مليون جنيه.

وفي إطار تدعيم الخدمات المحلية من منظومة الأمن والمرور والإطفاء بالمحافظتين.. أوضح التقرير أن إجمالي الاعتمادات المدرجة لمحافظة شمال سيناء بلغ اجمالى الاعتمادات حوالى 51.8 مليون جنيه وتم التنفيذ بنسبة 96% من إجمالى الاعتمادات المدرجة، بينما في محافظة جنوب سيناء بلغ إجمالى الاعتمادات المدرجة 24.5 مليون جنيه وتم التنفيذ بنسبة 70% من اجمالى الاعتمادات.

وفي مجال الإدارة المحلية والدعم الفني... أشار التقرير إلى أنه تم تخصيص 73.2 مليون جنيه لمحافظة شمال سيناء من إجمالى الإعتمادات المدرجة لتنفيذ مشروعات في هذا الشأن ، كما تم إتاحة مبلغ وقدره 3 مليون جنيه لمحافظة جنوب سيناء وتم التنفيذ بنسبة 50% من إجمالى الاعتمادات المدرجة للمحافظة.

وأضافت د. منال عوض أن إجمالي عدد المشروعات المدرجة في محافظة شمال سيناء بلغت 131 مشروع وتتضمن أبرز هذه المشروعات تنفيذ مشروع حلقة السمك بتكلفة 120 مليون جنيه، وموقف العريش الجديد بتكلفة 63 مليون جنيه ، وموقف وسوق تجارى بالشيخ زويد بتكلفة 48 مليون جنيه ، واستراحة كبار الزوار بتكلفة 122 مليون جنيه، وحملة ميكانيكية لمجلس مدينة العريش والديوان العام بتكلفة 65 مليون جنيه، ورصف ورفع كفاءة طرق بطول 40كم ، وانشاء حديقة بالريسة وحديقة أبي صقل بالعريش ومنتزة بنخل ومركز تكنولوجى بئر العبد ، مشيرة الى أن إجمالى الاعتمادات المدرجة لتنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية المحلية بشمال سيناء بلغت ( 92,3 مليون جنيه ) تم بنسبة 95%.

وأشادت وزيرة التنمية المحلية بالدور الذى يقوم به أبناء محافظتي شمال وجنوب سيناء فى دعم خطط وجهود الدولة لتحقيق التنمية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين فى مختلف المجالات الخدمية، مؤكدة أهمية الدور الذى يقوم به العاملين بالجهاز التنفيذى للمحافظتين تحت إشراف السادة المحافظين وذلك فى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وغيرها من توجيهات القيادة السياسة وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.