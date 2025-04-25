شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عمل مقار تصاريح العمل وفق التوقيت الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

تشهد الإدارة العامة لتصاريح العمل بوزارة الداخلية تطورًا ملحوظًا في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار جهود الوزارة للتحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين.

وتبدأ مقار تصاريح العمل خلال التوقيت الصيفي- المقرر العمل به فى مصر ابتداء من الجمعة - في استقبال المواطنين يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا، لتقديم مختلف الخدمات المتعلقة باستخراج وتجديد التصاريح للعاملين بالخارج، وغيرها من الإجراءات المرتبطة بسوق العمل الدولي.

يأتي هذا التطور في ضوء توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الذي يؤكد باستمرار على أهمية مراعاة البعد الإنساني في تقديم الخدمات، وضرورة التيسير على المواطنين من خلال بيئة عمل حديثة وسلسة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.

وقد انعكست هذه الجهود على طبيعة العمل داخل الإدارات المختلفة، حيث تم إدخال أنظمة إلكترونية متطورة لتسجيل الطلبات وفحصها، ما ساعد في تقليل فترات الانتظار وتحقيق الانضباط والدقة في تقديم الخدمات.

كما تحرص الوزارة على تدريب العاملين وتأهيلهم للتعامل مع التقنيات الحديثة، إلى جانب تطوير المقرات وتوفير وسائل الراحة للمترددين، بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة ويحقق رضا المواطنين.

ويعد هذا التوجه جزءًا من استراتيجية وزارة الداخلية الشاملة، التي تهدف إلى تحديث مختلف القطاعات الخدمية بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق جودة الحياة للمواطن المصري في الداخل والخارج.



