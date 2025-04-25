شكرا لقرائتكم خبر عن زلازل جديدة تضرب تركيا.. إدارة الكوارث والطوارئ تصدر تحذيرا والان مع تفاصيل الخبر

قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، اليوم الجمعة، إن زلزالا بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة كوتاهية التركية الواقعة بالقرب من بحر إيجة، مشددة على الجميع بضرورة توخى الحذر.

وأكدت إدارة الكوارث والطوارئ التركية في بيان، أن الزلزال وقع على عمق 12.7 كم، وخط طول 28.98889 شرقًا والعرض: 39.21639 شمالًا.

كما أعلنت في بيان صدر عنها اليوم الجمعة، عن وقوع زلزال في عمق البحر الأسود قوته بلغت 3.6 درجة على مقياس ريختر، وأيضا في بحر مرمرة بالقرب من أسطنبول بقوة 3.6 درجة وكذلك منطقة أماسيا.

وقد ضرب الزلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر ساحل إسطنبول الأربعاء الماضي، وفقًا لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية في تركيا (آفاد).

يذكر أن شهر فبراير من عام 2023، ضرب تركيا زلزال كبير كانت قواته نحو 8 درجات تسبب في مقتل وإصابة الآلاف، وامتدَّ أثره إلى سوريا أيضًا نظراً لقرب مركزه من الحدود السورية التركية، ويُعدُّ هذا الزلزال من أقوى الزلازل في تاريخ تركيا وسوريا.