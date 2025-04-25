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الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى بذكرى تحرير سيناء المجيدة

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الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى بذكرى تحرير سيناء المجيدة

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القاهرة - سامية سيد - توجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخالص التهنئة إلى الشعب المصرى بمناسبة ذكرى تحرير سيناء المجيدة.

وكتب الرئيس السيسى، على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى:"في ذكرى تحرير سيناء المجيدة، أتوجّه بخالص التهنئة إلى شعب مصر العظيم، مجدّدًا العهد على مواصلة البناء وحماية تراب هذا الوطن الذي رُوي بدماء الأبطال، و الحفاظ على مقدرات الشعب، معتمدًا على الله تعالى، ومرتكزًا على وحدة المواطنين ، ووعيهم بحجم التحديات..و دائماً أبدا تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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