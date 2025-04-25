شكرا لقرائتكم خبر عن قرعتان لتسكين المواطنين الموفق أوضاعهم بالرابية فى الشروق 29 و30 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إجراء القرعتين العلنيتين 7 و 8 لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم بنطاق منطقة الرابية بمدينة الشروق، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 29 و30 أبريل 2025، بمقر جهاز المدينة.

قال المهندس بسام محمد فضل، أنه سيتم إجراء القرعتين العلنيتين 7 و 8، لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم بنطاق منطقة الرابية طبقاً لشرائح مساحات (209م٢ - 276م ٢ - 400م٢ - 500م٢).

وأشار رئيس جهاز مدينة الشروق، إلى أنه على من يرغب في الحضور من المواطنين التواجد بداية من الساعة 10 صباحا في التاريخ المحدد لإجراء عملية تسجيل الحضور، مشيراً إلى أنه سيتم غلق الأبواب الساعة 12 ظهراً للبدء في إجراء القرعة العلنية، وسيتم السماح لحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية وأصل إيصال السداد.