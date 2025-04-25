شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 50 شخصاً فى حادث انقلاب أتوبيس يقل سودانيين بأسوان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهد الطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة"، اليوم، الجمعة، حادث انقلاب أتوبيس يقل عدداً من المواطنين سودانيين الجنسية، الذين تعرضوا للإصابة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، بلاغاً بوقوع حادث انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من كمين السباعية الصحراوي التابع لمركز إدفو بأسوان.

وأسفر الحادث عن إصابة 50 شخصاً من المواطنين السودانيين وتم نقلهم إلى مستشفى النيل بإدفو لتلقى العلاج اللازم.



انقلاب أتوبيس



جانب من الحادث



حادث الطريق الصحراوى بأسوان