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إصابة 50 شخصاً فى حادث انقلاب أتوبيس يقل سودانيين بأسوان.. صور

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القاهرة - سامية سيد - أسوان - عبد الله صلاح

الجمعة، 25 أبريل 2025 11:11 ص

شهد الطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة"، اليوم، الجمعة، حادث انقلاب أتوبيس يقل عدداً من المواطنين سودانيين الجنسية، الذين تعرضوا للإصابة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، بلاغاً بوقوع حادث انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من كمين السباعية الصحراوي التابع لمركز إدفو بأسوان.

وأسفر الحادث عن إصابة 50 شخصاً من المواطنين السودانيين وتم نقلهم إلى مستشفى النيل بإدفو لتلقى العلاج اللازم.

 

انقلاب أتوبيس
انقلاب أتوبيس

 

جانب من الحادث
جانب من الحادث

 

حادث الطريق الصحراوى بأسوان
حادث الطريق الصحراوى بأسوان

 

حادث انقلاب الأتوبيس
حادث انقلاب الأتوبيس

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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