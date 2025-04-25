شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح أطباء قصر العينى فى استئصال جهاز منظم لضربات القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في سابقة طبية تُعد الأولى من نوعها في مصر وأفريقيا ومن الحالات النادرة على مستوى العالم، أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، عن تحقيق كلية طب قصر العيني انجازًا طبيا جديدًا، حيث تم استئصال جهاز منظم ضربات قلب وكابلات مصابة بالتهاب بكتيري، ومصحوبة بتجلط بحجم ٤ سم داخل الاذين الأيمن بالقلب infected large vegetation on 3 old pacemaker leads، لمريضة تبلغ من العمر 23 عامًا من خلال استخدام جهاز الايكمو في غرفة العمليات الهجينة دون اللجوء إلى التدخل الجراحي.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن هذا الإنجاز تحقق نتيجة تضافر جهود مجموعة متميزة من أطباء قصر العيني من أقسام القلب، والحالات الحرجة، وجراحة القلب، والتخدير، وجراحة الأوعية الدموية، والتمريض داخل وحدة الايكمو المتميزة عالميًا والمُجهزة لعلاج مثل هذه الحالات المُعقدة، مشيدًا بريادة مستشفيات قصر العيني المشهودة وتميُز كوادرها الطبية في تقديم الخدمات الصحية المختلفة لآلاف المرضي والمساهمة في النهوض بالمنظومة الصحية في مصر.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن هذا الإنجاز يعكس المستوى العالمي الذي وصلت إليه جامعة القاهرة في المجال الطبي، ويؤكد على ريادة قصر العيني كمؤسسة عريقة تواكب أحدث ما توصل إليه العلم في التعامل مع الحالات المعقدة، لافتًا إلى أن الجامعة تفخر دومًا بأبنائها الذين لا يدّخرون جهدًا في إنقاذ الأرواح لتبقى الجامعة منارة للطب في مصر والشرق الاوسط.

ومن جانبه، قدم الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، شرحا حول تفاصيل الحالة موضحا أن المريضة تبلغ من العمر 23 عامًا، وتم حجزها بوحدة التهاب صمامات القلب، وتم استخدام القسطرة القلبية مع الاستعانة بجهاز الايكمو كبديل صناعي مؤقت للقلب لحدوث هبوط متوقع لكفاءة القلب إلى أقل من ٢٠٪؜ ، وفي وجود ماكينة القلب الصناعي لإجراء جراحة قلب في حالة الاحتياج الضروري أي لحظة، وتم الاستئصال دون التدخل الجراحي، مضيفًا أن العملية استغرقت حوالي خمس ساعات تم خلالها استخراج الجهاز والكابلات الملحقة به، لافتًا إلي فصل المريضة عن جهاز الايكمو ونقلها الى رعاية قسم القلب بعد ٤٨ ساعة نتيجة تحسن حالة القلب.

جدير بالذكر أن الفريق الطبي ضم نخبة من الأساتذة والمدرسين، هم: د. مروة مشعل، و د. أحمد دماطي، ود. أكرم عبدالباري، ود. طارق حمودة، ود. محمود سعد، ود. أحمد يحيى، ود. محمد رمضان، ود.أيمن السمادوني، ود. إيمان ممدوح.

كما ضم الفريق الطبي نخبة من المدرسين المساعدين والنواب، وهم: د.محمد عبد المنعم، ود.مريم خالد، ود.أحمد جبالي، ود. آية علاء، ود. شروق خالد، ود. جورج أفضل، ود.زياد إيهاب.

وضم فريق تمريض وحدة الايكمو كل من: حنان إسماعيل، وممدوح ابو الخير، ومريم إسماعيل، وهدير محمد، وطه محمد اسماعيل، ومن فنيي الأشعة: سيد متولي، وعبد الرحمن احمد عبدالله