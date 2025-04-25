شكرا لقرائتكم خبر عن التوقيت الصيفى.. هل هناك تغيير فى مواعيد المحاضرات بالجامعات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ رسميا تطبيق التوقيت الصيفى فى مصر 2025، وتحديدا منتصف ليل أمس الخميس صباح الجمعة، حيث تم فى الساعة 12 منتصف الليل تقديم الساعة 60 دقيقة لتكون الساعة الواحدة صباح الجمعة، وذلك بحسب ما حدده القانون رقم 34 لسنة 2023، فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى، والذى صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى 16 إبريل 2023، والذى حدد موعد تطبيق التوقيت الصيفى، ليكون اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادى.

وفى هذا السياق بدأ طلاب الجامعات والمعاهد التعليمية التساؤل حول هل هناك تعديل فى جداول ومواعيد المحاضرات بالتزامن مع تطبيق التوقيت الصيفى

وأكدت الجامعات أنه لا تغيير فى جداول المحاضرات واستمرار العمل وفق مواعيد الجداول المعلنة مع بداية الفصل الدراسى الثانى وانه لا تعديل بسبب بدء تطبيق التوقيت الصيفى.

ووفقا لقانون التوقيت الصيفى، يكون تطبيق التوقيت الصيفى فى مصر يوم الجمعة الأخيرة من شهر إبريل والتى توافق هذا العام 25 إبريل 2025، وتكون عودة العمل بنظام التوقيت الصيفى من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر.