شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى للمصريين: أثبتم أنكم جبهة داخلية متماسكة عصية على التلاعب والان مع تفاصيل الخبر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الشعب المصرى أثبت، برؤيته الواعية، وإدراكه العميق لحجم التحديات، التى تواجه مصر والمنطقة، أنه جبهة داخلية متماسكة، عصية على التلاعب والتأثير، وأن الوطن فى أيديه، وبوعيه وفطنته، محفوظ إلى يوم الدين.

جاء ذلك فى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ"43" لتحرير سيناء