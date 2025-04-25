شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: مصر تقف سدا منيعا أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الحرب على غزة تستمر وتدمر الأخضر واليابس وتسقط عشرات الآلاف من الضحايا، فى مأساة إنسانية مشينة ستظل محفورة في التاريخ، قائلا: "منذ اللحظة الأولى كان موقف مصر جلى لا لبس فيه مطالب بوقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في ذكرى تحرير سيناء، أن موقف مصر مطالب بإنفاذ المساعدات الإنسانية، ورافضا بكل حزم لأي تهجير للفلسطينيين خارج أرضهم، ومصر تقف كما عهدها التاريخ سد منيع أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

وتابع: "مصر تؤكد أن إعادة إعمار غزة لابد أن تتم دون أي شكل من أشكال التهجير، حفاظا على الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وصونا لأمننا القومي، ونؤكد أن السلام العادل والشامل لا يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وذلك وحده هو الضمان الحقيقي لإنهاء دوائر العنف والانتقام والتوصل للسلام الدائم".