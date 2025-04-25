شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: الدفاع عن سيناء مبدأ ثابت فى عقيدة المصريين جميعا والان مع تفاصيل الخبر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدفاع عن سيناء مبدأ ثابت في عقيدة المصريين جميعا ويترسخ في وجدان الامة جيل بعد جيل، مؤكدا أن أرض سيناء من أسس امننا القومي التي لا تقبل المساومة أو التفريط.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في ذكرى تحرير سيناء، أنه إذ نستحضر اليوم هذه الذكرى الخالدة.. نرفع الهامات اجلالا للقوات المسلحة التي قدمت الشهداء دفاعا عن الأرض والعرض مسطرة ملحمة خالدة من البذل والتضحية جنبا إلى جنب رجال الشرطة المدنية الذين خاضوا معركة شرسة لاجتثاث الإرهاب من أرض سيناء الغالية.