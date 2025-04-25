شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: الدفاع عن سيناء وحماية كل شبر من أرض الوطن عهدا لا رجعة فيه والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي فى كلمته بمناسبة تحرير سيناء، إن سيناء نقشت فى وجدان المصريين حقيقة راسخة بأنها جزء لا يتجزأ من أرض الكنانة، محفوظة بإرادة شعبها وجسارة جيشها وعزيمة أبنائها.

وأضاف: لقد كان الدفاع عن سيناء وحماية كل شبر من ارض الوطن عهدا لا رجعة فيه، ومبدأ ثابتا فى عقيدة المصريين جميعا يترسخ فى وجدان الأمة جيلا بعد جيلا.