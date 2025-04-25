شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: سيناء لا تقبل المساومة وجزء لا يتجزأ من أرض الكنانة والان مع تفاصيل الخبر

أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن سيناء ستظل بقعة طاهرة من أرض مصر طالما كانت هدف للطامعين وظلت على مدار التاريخ عنوان للصمود والفداء.

وقال، "سيناء نقشت في وجدان المصريين حقيقة راسخة لا تقبل المساومة بـأنها جزء لا يتجزأ من أرض الكنانة".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته فى ذكرى تحرير سيناء، أن سيناء ستظل محفوظة بإرادة شعبها وجسارة جيشها وعزيمة أبنائها الذين سطروا أروع البطولات حفاظا على ترابها المقدس، مضيفا: "لقد كان الدفاع على سيناء وحماية كل شبر من أرض الوطن عهد لا رجعة فيه".