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أونروا: 420 ألف شخص نزحوا مرة أخرى منذ انهيار وقف إطلاق النار فى غزة

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أونروا: 420 ألف شخص نزحوا مرة أخرى منذ انهيار وقف إطلاق النار فى غزة

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شعلان

الجمعة، 25 أبريل 2025 09:49 ص

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن 420 ألف شخص نزحوا مرة أخرى منذ انهيار وقف إطلاق النار في غزة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وقالت وكالة اونروا أن حوالي 142,7 كيلومتر مربع من قطاع غزة تخضع الآن لأوامر نزوح سارية المفعول، وأكثر من ثلثي قطاع غزة يقع ضمن المناطق المحظورة أو تحت أوامر نزوح فعالة أو كليهما.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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