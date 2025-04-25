شكرا لقرائتكم خبر عن أونروا: 420 ألف شخص نزحوا مرة أخرى منذ انهيار وقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شعلانالجمعة، 25 أبريل 2025 09:49 ص
أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن 420 ألف شخص نزحوا مرة أخرى منذ انهيار وقف إطلاق النار في غزة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.
وقالت وكالة اونروا أن حوالي 142,7 كيلومتر مربع من قطاع غزة تخضع الآن لأوامر نزوح سارية المفعول، وأكثر من ثلثي قطاع غزة يقع ضمن المناطق المحظورة أو تحت أوامر نزوح فعالة أو كليهما.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز