شكرا لقرائتكم خبر عن أونروا: 420 ألف شخص نزحوا مرة أخرى منذ انهيار وقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن 420 ألف شخص نزحوا مرة أخرى منذ انهيار وقف إطلاق النار في غزة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وقالت وكالة اونروا أن حوالي 142,7 كيلومتر مربع من قطاع غزة تخضع الآن لأوامر نزوح سارية المفعول، وأكثر من ثلثي قطاع غزة يقع ضمن المناطق المحظورة أو تحت أوامر نزوح فعالة أو كليهما.