شكرا لقرائتكم خبر عن أهم المعلومات عن الخط الثالث للقطار الكهربائى السريع والان مع تفاصيل الخبر

تنفذ وزارة النقل مشروع القطار الكهربائى السريع، والذى يتم تنفيذه على 3 خطوط، وفى النقاط التالية أهم التفاصيل عن إنشاء الخط الثالث من شبكة القطار السريع (قنا - سفاجا - الغردقة)

يمتد المسار من المحطة التبادلية مع الخط الثانى (محطة قنا والتى سيتم تنفيذها مع الخط الثانى)

يمتد شرقا حتى الغردقة ثم إلى ميناء سفاجا بطول حوالى 175 كم

تبلغ السرعة التصميمية للمشروع 250 كم / ساعة

السرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كم/ الساعة وعددها 6 قطارات

القطارات الكهربائية الإقليمية سرعتها 160 كم/ الساعة وعددها 12 قطار.

جرارات البضائع الكهربائية 120 كم / ساعة وعددها 6 جرار

يشمل المشروع 3 محطات بواقع 2 محطة قطار سريع و1 محطة إقليمية

محطات الخط الثالث للقطار السريع هى الغردقة – سهل حشيش - سفاجا .