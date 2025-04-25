شكرا لقرائتكم خبر عن وفد أمريكي يزور عمان السبت المقبل لعقد اجتماع فني مع إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أذاعت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها، نقلته عن وزارة الخارجية الأمريكية، قولها إنه من غير المقبول أن تمتلك إيران سلاحا نوويا.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن مدير تخطيط السياسات في الوزارة، مايكل أنطون، والمبعوث الخاص، ستيف ويتكوف، سيزوران عمان لعقد اجتماع فني مع إيران يوم السبت.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تخطط لإرسال فريق لإيران هذا الأسبوع.