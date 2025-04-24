شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأنباء السورية: حزب الله أطلق قذائف تجاه نقاط الجيش بمنطقة القصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أذاعت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا، نقلته عن وكالة الأنباء السورية عن مصدر بوزارة الدفاع، قوله إن حزب الله، أطلق عدة قذائف مدفعية تجاه نقاط الجيش في منطقة القصير غرب حمص.

وأضاف المصدر: "قواتنا استهدفت على الفور مصادر النيران بعد رصد المواقع التي خرجت منها القذائف الصاروخية".

وتابع: " نتواصل مع الجيش اللبناني لتقييم الحدث، وأوقفنا استهداف مصادر النيران بطلب من الجيش اللبناني بعد أن تكفل بملاحقة المسؤولين".