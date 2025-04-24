شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: نثمن جهود الوساطة المصرية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة والان مع تفاصيل الخبر

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الفلسطينيين في قطاع غزة لا يمتلكون أدوات المعيشة الأساسية، مضيفا أنه لم يدخل أى شيء من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ أكثر من 50 يوما.

وأوضح خلال تصريحات له لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن قطاع غزة أصبح ميدانا للقتل جراء القصف الإسرائيلي المستمر، مشيرا إلى أن العاملين بقطاع غزة يبذلون قصارى جهدهم لمساعدة الفلسطينيين.

وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: "نثمن جهود الوساطة المصرية من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتحقيق التهدئة"، مؤكدا ضرورة إدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة والعمل على الإفراج عن المحتجزين.

وأشار إلى أن جوتيريش وطاقم عمله والعاملون الإنسانيون يبذلون قصارى جهدهم لتقديم الدعم للفلسطينيين في غزة، مضيفا أن أكثر من 250 عاملا بالمجال الإنساني قتلوا جراء الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر 2023.