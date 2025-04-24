شكرا لقرائتكم خبر عن ادعى نفوذ والده المتوفى.. كشف ملابسات فيديو تهديد شاب لسائق بالإسكندرية (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص يستقل سيارة ملاكى قيادة آخر بالتعدى بالسب على قائد سيارة "ميكروباص" وتهديده بإلحاق الأذى به بزعم نفوذ والده.

الداخلية تكشف ملابسات فيديو تهديد شاب لسائق بالإسكندرية

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو والده "متوفى" كان يعمل فنى بإحدى الشركات بالخارج) والسيارة التى كان يستقلها وقائدها (نجل خالته "تبين عدم حمله تراخيص قيادة") كما تم تحديد سائق الميكروباص "جميعهم مقيمين بنطاق محافظة الإسكندرية"، وأقروا بنشوب مشادة كلامية بينهم بسبب الخلاف على أولوية المرور قام على أثرها الشخص الظاهر بمقطع الفيديو بالتعدى على سائق الميكروباص بالسب والشتم والإدعاء بنفوذ والده لترهيبه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.