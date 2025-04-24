شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تقرر تعديل مواعيد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والان مع تفاصيل الخبر

وافقت وزارة التربية والتعليم على تعديل مواعيد امتحانات نهاية العام لـ صفوف النقل، استجابة لطلب الإدارة المركزية للتعليم الفني، وخاطبت المديريات التعليمية المختلفة بهذا التعديل.

وأكدت الوزارة في الخطاب صادر عن الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم، على أن امتحانات نهاية العام الدراسي بعد التعديل تبدأ من 21 مايو للصفين الأول والثاني الثانوي ومن يوم 22 مايو لصفوف النقل في المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، أن هذا التعديل ليس شرطا تطبيقه على كل المديريات التعليمية ويمكن لمديرية معينة تطبيق التعديل ومديرية أخرى لا تطبقه، وذلك حسب الضغط الحاصل لديها في مدارس التعليم الفني، ولذلك أعطينا كل المديريات يومين للاستفادة منهما ولكن دون إلزامها بالتطبيق الحرفي.