شكرا لقرائتكم خبر عن يشمل تعهدًا بعدم انضمام كييف للناتو.. مقترح ترامب لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية والان مع تفاصيل الخبر

في تصريحات جديدة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن قرب التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في أوكرانيا، مؤكدًا أنه واثق من إمكانية تحقيق هذا الهدف في المدى القريب.

تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث دخلت الحرب عامها الرابع، وسط تطورات ميدانية ودبلوماسية جديدة، فيما يُتوقع أن يكون المقترح الأمريكي هو نقطة التحول.

وعرضت نشرة الأخبار التي قدمها الإعلاميان حساني بشير ورغدة أبو ليلة"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "يشمل تعهدًا بعدم انضمام كييف للناتو.. مقترح ترامب لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية".

المقترح الذي يعكف ترامب على التفاوض بشأنه يتضمن عدة بنود رئيسية، من أبرزها الاعتراف بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم، وهو أمر وصفه الرئيس الأمريكي بأنه "غير قابل للتفاوض".

كما يتضمن المقترح أيضًا اعترافًا ضمنيًا بسيطرة موسكو على المناطق التي احتلتها في شرق أوكرانيا، مثل لوغانسك ودونيتسك، إضافة إلى خيرسون وزابوريجيا.

هذا الاعتراف يأتي في وقت حساس للغاية، حيث يرفض الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، التنازل عن القرم.

المقترح الأمريكي، الذي وصفته مصادر أمريكية بأنه "عرض نهائي"، يتضمن أيضًا تعهدًا بعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) ورفع العقوبات المفروضة على روسيا منذ عام 2014، كما يشمل المقترح تعزيز التعاون الاقتصادي بين روسيا وأوكرانيا، خصوصًا في مجالات الطاقة والصناعة.

وسيحصل الجانب الأوكراني على ضمانات أمنية من دول أوروبية، بالإضافة إلى استعادة جزء من منطقة خاركيف، وضمان حرية الملاحة في نهر الدنيبر، كما سيتم تقديم تعويضات مالية ودعم لإعادة الإعمار، مع إمكانية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

ورغم تحفظ الرئيس الأوكراني على هذا المقترح، فقد أشار هو وأقرب مساعديه في تصريحاتهم الأخيرة إلى أنهم قد يقبلون بالعرض الأمريكي، خاصة مع التهديدات الأمريكية بسحب دور واشنطن كوسيط في حال عدم التوصل إلى اتفاق.