شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: روسيا اقترحت إنهاء الحرب والتوقف عن الاستيلاء على أوكرانيا بأكملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الرئيس السابق جو بايدن أنفق 300 مليار دولار في الحرب الروسية، وهذا أمر غير مقبول، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأضاف ترامب: "نمارس ضغطا كبيرا على روسيا لإنهاء الحرب، وروسيا اقترحت إنهاء الحرب والتوقف عن الاستيلاء على أوكرانيا بأكملها".

وتابع: "نحن قريبون من التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب في أوكرانيا، ولا أعتقد أن روسيا تشكل عقبة أمام السلام". وواصل: "من الصعب على أوكرانيا استعادة شبه جزيرة القرم"، مشيرًا إلى أنّ عدم السيطرة على كامل الأراضي هو التنازل الذي يمكن أن تقدمه روسيا.