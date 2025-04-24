"إنتى الأهم" تكرم الكاتبة الصحفية علا الشافعي لدورها في دعم قضايا المرأة

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في لفتة تقديرية مستحقة، كرّمت مبادرة "إنتى الأهم" الكاتبة الصحفية والإعلامية علا الشافعي، رئيس تحرير مؤسسة “الخليج 365”، وذلك لدورها الريادي والمؤثر في دعم قضايا المرأة عبر مسيرتها الطويلة في الصحافة والإعلام، وإسهاماتها في الارتقاء بالصحافة النسائية وتقديمها نموذجًا يُحتذى به في المهنية والوعي المجتمعي.

ويأتي هذا التكريم ضمن فعاليات مبادرة “إنتى الأهم”، التي أطلقتها مؤسسة “مصر للصحة والتنمية المستدامة”، والتي تُعد من أبرز المبادرات المجتمعية في مصر والمنطقة العربية، حيث تعمل منذ تأسيسها على رفع الوعي الصحي والنفسي للمرأة، والدفاع عن حقوقها في الرعاية والتمكين، انطلاقًا من شعارها: "علشان صحتك وسلامتك.. إنتِ الأهم".

وقالت الدكتورة رحاب الفخراني المنسق العام لمبادرة “إنتي الأهم”، بأن تكريم الكاتبة الصحفية علا الشافعي يأتي تتويجًا لمسيرة مهنية متميزة ودور مؤثر في مناصرة قضايا المرأة وتمكينها في المجتمع.

وأشارت إلى أن الكاتبة الصحفية علا الشافعي تُعد نموذجًا يحتذى به في العمل الصحفي المسؤول، حيث سخّرت قلمها للدفاع عن حقوق المرأة وتسليط الضوء على نجاحاتها وتحدياتها.

وأضافت الفخراني أن المبادرة تسعى دائمًا لتكريم الشخصيات النسائية الرائدة، وأيضًا الأصوات الإعلامية التي ساهمت في تشكيل وعي مجتمعي إيجابي حول قضايا المرأة، مؤكدة أن تكريم علا الشافعي يحمل رسالة دعم لكل صحفية ومبدعة تضع قضايا المرأة ضمن أولوياتها المهنية والإنسانية.

وعبرت المبادرة عن فخرها بهذا التكريم تقديرًا لمواقف الكاتبة الصحفية علا الشافعي الداعمة للمرأة، وحرصها على طرح قضاياها من منظور مهني وإنساني، إلى جانب دعمها للصحفيات الشابات داخل المؤسسات الإعلامية، وتشجيعها المستمر للكتابة النسوية الواعية بقضايا المجتمع.

وفي كلمتها خلال التكريم، أعربت الكاتبة الصحفية علا الشافعي عن اعتزازها بهذا التكريم لأنه يأتي من حملة مؤمنة فعلًا بقيمة المرأة وأهمية تمكينها صحيًا ونفسيًا ومجتمعيًا.

وأضافت ان قضايا المرأة ليست هامشية ولا ثانوية، بل هي جوهر العدالة المجتمعية، ولهذا تعتبر أي مساحة تُمنح للمرأة في الإعلام هي استثمار في مستقبل أكثر وعيًا ومساواة.

يُذكر أن مبادرة "إنتِ الأهم" تعمل منذ انطلاقها عام 2016 على تنفيذ برامج توعية ومبادرات ميدانية، وتُعد من أوائل الحملات التي استخدمت الإعلام الرقمي والتقليدي لتغيير المفاهيم المغلوطة حول صحة المرأة وتمكينها في مختلف محافظات الجمهورية.



الدكتورة رحاب الفخراني المنسق العام لمبادرة إنتي الأهم تسلم الكاتبة علا الشافعى درع التكريم



تكريم الكاتبة الصحفية علا الشافعي لدورها في دعم قضايا المرأة



مبادرة إنتى الأهم تكرم الكاتبة الصحفية علا الشافعي