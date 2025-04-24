شكرا لقرائتكم خبر عن "رقيم".. مشروع طلابى بجامعة السويس يدمج الصحافة بالتكنولوجيا ويكرّم الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار مشروعات التخرج بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة السويس، قدّم مجموعة من طلاب قسم الصحافة مشروعًا مميزًا يحمل عنوان "رقيم"، يسلّط الضوء على مهنة الصحافة وتطورها التاريخى ودورها المعاصر، من خلال إنتاج رقمى مبتكر يجمع بين المعرفة، التوثيق، والتكنولوجيا.

ويضم المشروع عدة محاور، منها تطوير تطبيق إلكترونى يحتوى على أربعة أقسام رئيسية: تاريخ الصحافة، الصحافة والرأى العام، اللوائح والقوانين المنظمة للمهنة، ودور الذكاء الاصطناعى فى الصحافة الرقمية، مما يجعله مصدرًا مبسطًا ومتاحًا للجمهور لفهم واقع الصحافة وتحدياتها.