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شكرا لقرائتكم خبر عن "رقيم".. مشروع طلابى بجامعة السويس يدمج الصحافة بالتكنولوجيا ويكرّم الشهداء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى إطار مشروعات التخرج بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة السويس، قدّم مجموعة من طلاب قسم الصحافة مشروعًا مميزًا يحمل عنوان "رقيم"، يسلّط الضوء على مهنة الصحافة وتطورها التاريخى ودورها المعاصر، من خلال إنتاج رقمى مبتكر يجمع بين المعرفة، التوثيق، والتكنولوجيا.
ويضم المشروع عدة محاور، منها تطوير تطبيق إلكترونى يحتوى على أربعة أقسام رئيسية: تاريخ الصحافة، الصحافة والرأى العام، اللوائح والقوانين المنظمة للمهنة، ودور الذكاء الاصطناعى فى الصحافة الرقمية، مما يجعله مصدرًا مبسطًا ومتاحًا للجمهور لفهم واقع الصحافة وتحدياتها.
كما يشمل المشروع مجلة متخصصة تعرض نماذج من الصحفيين الذين نقلوا الحقيقة من ميادين الصراع، إضافة إلى فيلم وثائقى قصير يكرّم المراسلين الذين استشهدوا أثناء أداء واجبهم المهني. وحرصًا على التنوع، أطلق الفريق أيضًا بودكاست صوتى بعنوان "باعن ونُطقين" يناقش قضايا مجتمعية تم الكشف عنها من خلال التحقيقات الصحفية.
المشروع جاء فى إطار التحدى لتحويل الأفكار النظرية إلى منتجات إعلامية واقعية تلامس الجمهور، تحت إشراف نخبة من أساتذة القسم، وعلى رأسهم أ.د. أشرف جلال، عميد الكلية، ود. منية إسحاق ود. مى سعيد، المشرفين على المشروع.
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