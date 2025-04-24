شكرا لقرائتكم خبر عن موقف السلام الجديد يقضى على العشوائية ويحل أزمة الباعة الجائلين.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

تم تشغيل موقف السلام النموذجى الجديد بجوار الطريق الدائرى، شرق القاهرة ليحل أزمة المواقف العشوائية والباعة الجائلين بمحيط مدخل مدينة السلام.. وفى النقاط التالية اهم التفاصيل عن الموقف الجديد.

- يستوعب 2500 سيارة سرفيس وبه 224 محلا.

- مكون من 3 أدوار ومدعم بشبكات مكافحة الحريق والكاميرات.

- مزود بخدمات "مسجد، دورات مياه، نقطة إسعاف، كافيتريات، وغرف للخدمات".

- تم نقل الباعة الجائلين بمحيط الموقف للمحال الجديدة.

- عمل الموقف على منع المواقف العشوائية.