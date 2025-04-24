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شكرا لقرائتكم خبر عن موقف السلام الجديد يقضى على العشوائية ويحل أزمة الباعة الجائلين.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالخميس، 24 أبريل 2025 09:00 م
تم تشغيل موقف السلام النموذجى الجديد بجوار الطريق الدائرى، شرق القاهرة ليحل أزمة المواقف العشوائية والباعة الجائلين بمحيط مدخل مدينة السلام.. وفى النقاط التالية اهم التفاصيل عن الموقف الجديد.
- يستوعب 2500 سيارة سرفيس وبه 224 محلا.
- مكون من 3 أدوار ومدعم بشبكات مكافحة الحريق والكاميرات.
- مزود بخدمات "مسجد، دورات مياه، نقطة إسعاف، كافيتريات، وغرف للخدمات".
- تم نقل الباعة الجائلين بمحيط الموقف للمحال الجديدة.
- عمل الموقف على منع المواقف العشوائية.
انفوجراف
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