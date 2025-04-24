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موقف السلام الجديد يقضى على العشوائية ويحل أزمة الباعة الجائلين.. انفوجراف

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  • موقف السلام الجديد يقضى على العشوائية ويحل أزمة الباعة الجائلين.. انفوجراف 1/2
  • موقف السلام الجديد يقضى على العشوائية ويحل أزمة الباعة الجائلين.. انفوجراف 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الخميس، 24 أبريل 2025 09:00 م

تم تشغيل موقف السلام النموذجى الجديد بجوار الطريق الدائرى، شرق القاهرة ليحل أزمة المواقف العشوائية والباعة الجائلين بمحيط مدخل مدينة السلام.. وفى النقاط التالية اهم التفاصيل عن الموقف الجديد.

- يستوعب 2500 سيارة سرفيس وبه 224 محلا.

- مكون من 3 أدوار ومدعم بشبكات مكافحة الحريق والكاميرات.

- مزود بخدمات "مسجد، دورات مياه، نقطة إسعاف، كافيتريات، وغرف للخدمات".

- تم نقل الباعة الجائلين بمحيط الموقف للمحال الجديدة.

- عمل الموقف على منع المواقف العشوائية.


انفوجراف

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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