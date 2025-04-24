شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أركان جيش الاحتلال: نواصل الضغط العملياتى وتضييق الخناق على حماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ قبل قليل، اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

في السياق، قال رئيس الأركان الإسرائيلي: "نواصل الضغط العملياتي وتضييق الخناق على حماس قدر الإمكان، وإذا لم نشهد قريبا تقدما في إعادة المحتجزين فسنوسع نطاق عملياتنا في غزة بشكل كبير".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن المنظومة الأمنية ستعرض هذا المساء أمام الكابينيت خطة للسيطرة على مناطق واسعة في قطاع غزة.