شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربي يهنئ مصر قيادة وحكومة وشعبا بذكرى تحرير سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، جمهورية مصر العربية، قيادةً وحكومةً وبرلمانا وشعبًا، بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لعيد تحرير سيناء.

وأكد اليماحي، أن ذكرى تحرير سيناء ذكرى غالية على قلوب الأمة العربية وستظل رمزًا للكرامة والعزة الوطنية، ونموذجًا ملهمًا في الدفاع عن الأرض واسترداد الحق، مشيدًا بما حققته مصر بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من إنجازات على مختلف المستويات، وما تبذله من جهود كبيرة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والدفاع عن القضايا العربية.

وتقدم رئيس البرلمان العربي بالتهنئة للقوات المسلحة المصرية ولابنائها البواسل حماة الوطن وعيونها الساهرة، متمنيا لمصر وشعبها العزيز دوام الأمن والاستقرار والازدهار.