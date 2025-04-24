شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: مصر حققت الاكتفاء الذاتى الدوائى بنسبة 91.3% والان مع تفاصيل الخبر

أكدت هيئة الدواء المصرية أن مصر أصبحت الدولة الأولى إقليميا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى الدوائى بنسبة بلغت %91.3، مشيرة إلى أن مصر تصدر لأكثر من 147 دولة حول العالم وتابعت أن الهيئة حصلت على أكثر من 11 اعتماد دولى خلال الـ5 سنوات الأخيرة.



وقال الدكتور ياسين رجائى، مساعد رئيس هيئة الدواء، فى تصريحات لـ"الخليج 365" إن الهيئة حريصة على توسيع آفاق التعاون المشترك؛ بما يسهم فى تعزيز الشراكات الاستراتيجية وفتح أسواق جديدة للمنتجات الدوائية المصرية، مشيدا بالمقومات الصناعية الهائلة التى تتمتع بها مصر بالقطاع الدوائى، وما شهده القطاع من نمو ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.



وكشف الدكتور ياسين رجائى مساعد رئيس هيئة الدواء عن حجم سوق الدواء المصرى، الذى يشهد تطورًا ملحوظًا، حيث تضم مصر أكثر من 170 مصنعًا للأدوية البشرية و116 مصنعًا للأجهزة الطبية، بالإضافة إلى 4 مصانع للمواد الخام والمنتجات البيولوجية، مع خطة طموحة للوصول إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، وهو ما يعكس قدرة مصر على المنافسة عالميًا.