شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الرئيس السيسى يضع إكليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء احتفالا بتحرير سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” غدا فى العدد المطبوع مجموعة من التغطيات والأخبار الهامة على رأسها" الرئيس السيسى يضع إكليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء احتفالا بتحرير سيناء. اقرأ فى العدد غدا - 50 شهيدا و152 مصابا فى مجازر إسرائيلية بغزة.. الاحتلال يواصل قصف مناطق متفرقة بالقطاع.. وطواقم الإطفاء الإسرائيلية تسيطر على حرائق واسعة شبت فى بيت شيمش وجبال القدس - حصار الخيال.. الإبداع تحت رحمة الـ AI.. هدية أم إعلان حرب هل التاريخ فى خطر؟.. التراث الفنى ونجوم الزمن الجميل عرضة للانتهاك.. واستنساخ الأصوات بأدوات سهلة وغير مكلفة يهدد ثرواتنا الإبداعية

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