شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام فعاليات بطولة الكرة الطائرة للجامعات للطلبة والطالبات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اختتمت فعاليات بطولة الكرة الطائرة للجامعات والمعاهد العليا بالنسخة رقم (٥٢) من دورة الشهيد الرفاعي على مستوى الطلبة والطالبات والتي أقيمت تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف الدكتور أحمد كامل مهدي ، سكرتير عام الإتحاد الرياضي المصري للجامعات.

وقد أقيمت التصفيات النهائية للبطولة على مستوى الطلبة بالصالة المغطاة لجامعة الإسكندرية، في حين اقيمت التصفيات النهائية للبطولة على مستوى الطالبات بالصالة المغطاة لجامعة القاهرة.

** وقد أسفرت النتائج النهائية للبطولة على مستوى الطلبة عن الآتي:

- المركز الأول: جامعة الإسكندرية.

- المركز الثاني: جامعة مصر الدولية

- المركز الثالث: جامعة أسيوط

- المركز الرابع: جامعة القاهرة

** كما جاءت نتائج التصفيات النهائية للطالبات عن الآتي:

- المركز الأول: جامعة مصر الدولية

- المركز الثاني: جامعة الإسكندريه

- المركز الثالث: جامعة القاهرة



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