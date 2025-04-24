شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الكاتب المصرى محمد سمير ندا بجائزة البوكر العربية عن رواية صلاة القلق والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية فوز رواية صلاة القلق للكاتب المصرى محمد سمير ندا، بجائزة البوكر.

ترشحت للجائزة فى هذه الدورة 124 رواية، وجرى اختيار القائمة الطويلة من قبل لجنة تحكيم مكوّنة من خمسة أعضاء، برئاسة الأكاديمية المصرية منى بيكر، وعضوية كل من بلال الأرفه لي، أكاديمي وباحث لبناني؛ وسامبسا بلتونن، مترجم فنلندي؛ وسعيد بنكراد، أكاديمي وناقد مغربي؛ ومريم الهاشمي، ناقدة وأكاديمية إماراتية.

وشهدت الدورة الحالية من الجائزة ترشيح كتّاب إلى القائمة الطويلة وصلوا إلى المراحل الأخيرة للجائزة سابقاً، وهم تيسير خلف (القائمة الطويلة في 2017)؛ وسوسن جميل حسن (القائمة الطويلة في 2023) ؛ ورشيد الضعيف (القائمة الطويلة في 2012 و2024) ؛ وأزهر جرجيس (القائمة الطويلة في 2020 والقائمة القصيرة في 2023).

وشهدت الدورة الحالية من جائزة البوكر العربية وصول كتّاب للمرة الأولى إلى القائمة الطويلة وهم، أحمد فال الدين، أحمد الملواني، أيمن رجب طاهر، إنعام بيوض، إيمان حميدان، جان دوست، حسن كمال، حنين الصايغ، سومر شحادة، عقيل الموسوي، محمد سمير ندا، ونادية النجار.



