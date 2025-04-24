شكرا لقرائتكم خبر عن الدولة توفر لبن الأطفال مجانا لأصحاب الخطورة العالية من أمراض القلب.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة أغا أستاذ ورئيس قسم القلب السابق بجامعة القاهرة، خلال يوم علمى لقسم القلب بمستشفى أبو الريش الجامعى، إن الدولة وفرت الحليب الصناعى ذو السعرات الحرارية العالية والقيمة الغذائية المخصص للأطفال أصحاب الخطورة العالية من أمراض القلب بالمجان فى وحدات الرعاية الصحية.



خلال اليوم العلمى

وأضافت، إنه يتم صرف اللبن بناء على تقرير الطبيب المعالج بصورة مستمرة و بكميات كبيرة طوال فترة العلاج، موضحة أنه تم استعراض أهم الموضوعات المتعلقة بقلب الأطفال وحالات القلب والشرايين التاجية النادرة.



اطباء قلب الاطفال خلال اليوم العلمى

وأوضحت، أن المؤتمر استعرض التغذية فى الأطفال المصابين بعيوب القلب الخلقية، وكيفية تجهزهم لعمليات القلب بالتغذية السليمة سواء بالرضاعة الطبيعية أو الصناعية وطرق اعطاء التغذية من خلال الفم أو من خلال أنبوب الأنف أو بالتغذية الوريدية، موضحة، إن هذه الطرق هامة لتقليل المخاطر خلال الجراحة وتقليل فترة البقاء فى المستشفى والتعرض للالتهابات المستمرة بعد اجراء العملية.

وأكدت، أنه من الضرورى تجهيز الطفل بصورة آمنة للعملية والتوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية لتقليل مخاطر العملية لإعطاء الطفل المناعة اللازمة للوقاية من الأمراض التى قد تودى بحياته وتطيل فترة بقائه فى المستشفى واعطائه المضادات الحيوية الكثيرة والتي لها مضاعفات كبيرة على الطفل.