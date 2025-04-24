شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى البدوى: عيد العمال وتحرير سيناء محطتان مضيئتان فى مسيرة التنمية الشاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجدي البدوي نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام أن احتفالنا بعيد العمال هذا العام يكتسب دلالة خاصة وعمقًا وطنيًا فريدًا بتزامنه مع ذكرى غالية على قلوبنا جميعًا، وهي عيد تحرير سيناء الأبية، هذه الأرض المقدسة التي روتها دماء أبطالنا البواسل، لافتا إلى الترابط الوثيق بين هاتين المناسبتين الوطنيتين الهامتين.

وأشار البدوي في تصريحات صحفية له اليوم أن سيناء تشهد اليوم بفضل الرؤية المستنيرة والجهود المخلصة للرئيس عبد الفتاح السيسي، فجرًا جديدًا من التنمية والازدهار.

وتابع : تحرير سيناء لم يكن مجرد استعادة لجزء عزيز من أرض الوطن، بل كان نقطة انطلاق نحو تحقيق الاستقرار والأمن، وهما الركيزتان الأساسيتان اللتان أتاحتا الفرصة لتعزيز الإنتاج ودفع عجلة البناء والتشييد في كافة أنحاء مصر".

وأشاد نائب رئيس إتحاد عمال مصر بالدور المحوري الذي يلعبه عمال مصر في مسيرة التنمية الشاملة، قائلًا: "إن عمال مصر هم بحق القوة الدافعة وعماد نهضة هذا الوطن. لقد برهنوا على الدوام أنهم السواعد القوية التي تبني وتعمر، وهم اليوم في سيناء، كما في كل محافظات مصر، يقفون في طليعة الصفوف لتنفيذ المشروعات القومية الطموحة. إن جهودهم المخلصة تتجلى في إنشاء المناطق الصناعية والزراعية الحديثة، وفي بناء المجتمعات العمرانية المتكاملة، وفي إنجاز شبكات الطرق والأنفاق والكباري التي تربط أرجاء الوطن وتسهل حركة التنمية والتبادل التجاري".

وتطرق البدوي إلى التحول الكبير الذي تشهده سيناء في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا: "إن سيناء في عيد تحريرها هذا العام تختلف جوهريًا عن السنوات الماضية. فمنذ تولي السيد الرئيس مقاليد الحكم في عام 2014، شهدت هذه البقعة الغالية من أرض مصر عملية تنمية شاملة وغير مسبوقة، تم خلالها استغلال كافة المقومات المتاحة على الرغم من التحديات. وها نحن اليوم نشاهد سيناء تتحول بعزم وإصرار إلى 'جنة مصر' بفضل المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها، والتي تفتح آفاقًا واسعة لأهلها ولجميع أبناء الوطن".

وفي ختام بيانه، وجه مجدي البدوي رسالة تقدير واعتزاز إلى عمال مصر في هذه المناسبة المزدوجة، قائلًا: "في عيدكم وعيد تحرير أرضكم، أتوجه إليكم بتحية إجلال وتقدير على تفانيكم وإخلاصكم في العمل. أنتم السند الحقيقي لهذا الوطن، وبعرقكم وجهدكم نصنع مستقبلًا مشرقًا لأجيالنا القادمة. فلنتحد صفًا واحدًا، ونواصل العمل بجد واجتهاد تحت القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق المزيد من الإنجازات والارتقاء بوطننا العزيز".