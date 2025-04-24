شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. التعليم العالى: مد باب التقدم لجائزة "يونسكو - اليابان للتعليم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم.

التعليم العالى: اليونسكو تمد باب التقدم لـ"جائزة اليونسكو - اليابان للتعليم"

وزير الصحة يتفقد مستشفى البنك الأهلى ويوجه بصرف مكافأة لجميع العاملين

السكة الحديد تبدأ العمل بالتوقيت الصيفى

وزارة الصحة توضح معلومات مهمة عن أهمية التطعيمات فى مرحلة الطفولة

رئيس جامعة حلوان مهنئا الرئيس السيسي بعيد تحرير سيناء: يسطر تاريخ أمة لا تنسى

وزارة الأوقاف تفتتح 8 مساجد غدا ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

وزارة التعليم تعلن موعد تنفيذ أعمال التقييم بالمدارس المطبقة منهجية الجدارات

الرقابة الصحية: نلتزم بتوفير خدمات آمنة وفقا لأعلى مستويات الجودة بشمال وجنوب سيناء

إعلام القاهرة تعلن نتائج استطلاع رأى الجمهور حول دراما رمضان 2025 السبت المقبل

وزارة الزراعة تتابع عمليات حصاد البطاطس في المناطق الخالية من العفن البني

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء

استمرار فتح منافذ الجمعيات الاستهلاكية لطرح السلع الغذائية بتخفيضات 30%

وزارة الصحة تعلن إنهاء 23 مشروعا والعمل على تنفيذ 11 أخرى بشمال وجنوب سيناء