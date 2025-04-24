شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه 6 ساعات غدا عن بعض مناطق الهرم لتحويل أحد الخطوط والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن المنطقة المحصورة ما بين شارع فيصل والهرم بدايةً من شارع المساحة حتى شارع حسن محمد، لمدة 6 ساعات، بدءًا من الساعة الثانية عشر صباح يوم الجمعة الموافق 25/ 4 / 2025 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 26/ 4/ 2025.

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى أعمال تحويل خط مياه الشرب قطر 300 مم، والمتعارض مع أعمال مترو "الطالبية، مدكور، المطبعة" الجهة الشمالية أعمال مترو الخط الرابع.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتاثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.