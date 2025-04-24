شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تتيح نماذج استرشادية جديدة لامتحانات الثانوية السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه فى إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا طلاب الثانوية العامة من أجل تحقيق أفضل تحصيل دراسى واستعدادهم بشكل أفضل للامتحانات، تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة نماذج استرشادية جديدة لامتحانات الثانوية العامة على موقع الوزارة بداية من يوم السبت الموافق 26 أبريل 2025، وذلك عبر الرابط التالي:

‏https://qrfy.io/r/B4i01hKiTW

وفى هذا الإطار، تعلن الوزارة إتاحة حل النماذج الاسترشادية عبر قناة "مدرستنا 3" من خلال نخبة متميزة من المعلمين، حيث يخصص يوم لكل مادة، وذلك فى تمام الساعة العاشرة مساء يوميا، على أن تكون الإعادة فى تمام الساعة العاشرة صباح اليوم التالى، وذلك عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أُفقى معدل ترميز 27500.



وتوفر النماذج الاسترشادية وإتاحة حلها عبر قناة "مدرستنا 3" الفرصة لأبنائنا الطلاب لمراجعة المحتوى الدراسى، والتدرب على الامتحانات بشكل فعال ونموذجى، من خلال تقديم شرح وافٍ لكيفية حل نماذج الامتحانات.

وستقدم الوزارة جدولا مفصلا بمواعيد نشر النماذج الاسترشادية وحلها عبر قناة "مدرستنا 3" بداية من السبت الموافق 26 أبريل 2025، حيث سيتم إتاحة نماذج مادة واحدة يوميا.