شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للإعلام: استدعاء الممثل القانوني لقناة النهار وإيقاف معلق الحرس والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استدعاء الممثل القانوني لقناة «النهار» الفضائية، لعقد جلسة استماع بشأن ما تم رصده من مخالفات خلال حلقة برنامج «حياتك من الطبيعة» المذاعة بتاريخ 24 أبريل 2025.

كما قرر المجلس إحالة دعاء سهيل مقدمة البرنامج إلى نقابة الإعلاميين، برئاسة النائب الدكتور طارق سعده، لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا لقانون النقابة رقم 93 لسنة 2016.

كما أعلن المجلس اعتماد قرار إيقاف معلق مباراة حرس الحدود والزمالك في دوري نايل، التي أذيعت بتاريخ 13 أبريل 2025، لمدة شهر، وذلك في إطار استجابته لمبادرات تفعيل المحاسبة الذاتية.