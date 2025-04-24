شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد الدولي: على اقتصادات الشرق الأوسط أن تتعامل مع التحديات قصيرة المدى والان مع تفاصيل الخبر

قال صندوق النقد الدولي، قبل قليل، إنه على اقتصادات الشرق الأوسط أن تتعامل مع التحديات قصيرة المدى، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وأضاف صندوق النقد الدولي، أن المخاطر التي تهدد اقتصادات الشرق الأوسط هي الأزمات السياسية والصراعات والتغير المناخي.