شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تحول رحلات الطيران لمسارات بديلة بعد إغلاق باكستان مجالها الجوى والان مع تفاصيل الخبر

أفادت الخطوط الجوية الهندية، قبل قليل، عن تحويل الرحلات لمسارات بديلة بعد إغلاق باكستان مجالها الجوي، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكانت الهند قد أعلنت أنها بصدد تعليق العمل بمعاهدة تقاسم المياه مع باكستان، محملة جارتها مسؤولية الهجوم الذي شنه مسلحون يوم الثلاثاء وأسفر عن مقتل 26 شخصا في كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية.

وأعلن وزير الخارجية الهندى فيكرام ميسرى، عن هذه الخطوة في مؤتمر صحفي في نيودلهى بعد أن عقد رئيس الوزراء ناريندرا مودي اجتماعا أمنيا خاصا مساء يوم الأربعاء.

وقال ميسري إن الهند بصدد تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند حتى تتخلى باكستان بشكل موثوق ولا رجعة فيه عن دعمها للإرهاب عبر الحدود.