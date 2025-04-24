شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان مهنئا الرئيس السيسي بعيد تحرير سيناء: يسطر تاريخ أمة لا تنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر، رئيس الأركان، وقيادات ورجال القوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لـ تحرير سيناء وعودتها إلى حضن الوطن.

وأكد رئيس جامعة حلوان أن عيد تحرير سيناء فخر لكل مصرى وهو مناسبة عزيزة على قلوب المصريين، فهو يوم تتجلى فيه سمات الصمود والتضحية من أجل استعادة أرض الوطن الغالى مصر، متمنيًا أن تنعم مصر وأهلها بالعزة والأمان، وأن تظل سيناء رمزًا للسلام والمحبة.

وأشار إلى أن عيد تحرير سيناء تاريخ محفور فى قلوب المصريين، لأنه يسطر تاريخ أمة لا تنسى يوم توحد فيه الأمل مع الإنجاز.

واختتم الدكتور السيد قنديل كلمته بتجديد التحية والتقدير لشهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة من أجل أن تظل راية مصر عالية خفاقة، مقدمًا الشكر والعرفان لرجال القوات المسلحة والشرطة الذين يواصلون تضحياتهم من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.