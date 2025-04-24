شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للمطارات يتفقد أعمال إنشاء مبنى الركاب الجديد بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

قام المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بعدة زيارات ميدانية إلى مجموعة من أبرز المطارات الدولية حول العالم.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، الهادفة إلى تعزيز مكانة المطارات المصرية إقليميًا ودوليًا ورفع كفاءتها التشغيلية، واستعدادًا لإطلاق مشروع إنشاء مبنى الركاب رقم (4) بمطار القاهرة الدولي.

وتهدف هذه الزيارات الاطلاع على أحدث ما وصلت إليه التقنيات الذكية والأنظمة التشغيلية في مجالات متعددة تشمل إدارة حركة الركاب، ونُظم التفتيش الأمني، وحلول الأمتعة المتكاملة، وإدارة الموارد في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى حلول الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في بيئة المطارات. كما شملت اللقاءات مناقشات مع مسؤولي الشركات المشغلة لتلك المطارات حول استراتيجيات تطوير الأداء، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز الاستدامة البيئية.

وتندرج هذه الجولات ضمن خطة استراتيجية ذات بعدين رئيسيين: الأول يركّز على تطوير البنية التشغيلية للمطارات القائمة، وتحديث أنظمتها لمواكبة المعايير العالمية؛ والثاني يتعلّق بالاستفادة من التجارب الدولية لتصميم وتشغيل مبنى الركاب الجديد ليصبح نموذجًا إقليميًا للابتكار والريادة التقنية في قطاع الطيران.

وشملت الزيارات الصين وإسبانيا، حيث قام المهندس عرب ومجموعة من الجهات العاملة بالمطار بزيارة إلى مدن جوانزو وشينزين وشيان الصينية، للاطلاع على أحدث تطبيقات تحليل البيانات الضخمة والحلول الرقمية في تشغيل المطارات. كما تمت دراسة آليات الاستفادة من هذه التقنيات في المشروع الجديد لمبنى الركاب رقم (4)، بما يضمن تحقيق تجربة سفر ذكية ومتكاملة بمعايير عالمية.

وفي العاصمة الإسبانية مدريد، شارك المهندس أيمن فوزي عرب في معرض ومؤتمر Passenger Terminal Expo 2025، الذي يُعد الحدث الأكبر عالميًا في تطوير المطارات، بمشاركة أكثر من 10,000 خبير و120 دولة، فضلًا عن أكثر من 350 شركة عارضة و450 متحدثًا من قادة صناعة الطيران. وقد شكّل المؤتمر منصة مهمة لبناء شراكات مستقبلية وتبادل الخبرات مع مؤسسات دولية رائدة، بالإضافة إلى التعرف على أحدث ما توصلت إليه الشركات في مجال تحسين تجربة المسافرين ورفع كفاءة التشغيل.

وأكد المهندس أيمن فوزي عرب أن زيارات الوفد تأتي في إطار تنفيذ رؤية طموحة تهدف إلى تطوير مطار القاهرة الدولي ليصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا للحركة الجوية، من خلال مبنى الركاب رقم (4) المزمع إنشاؤه بطاقة استيعابية مرنة، تعتمد على بنية تحتية ذكية تتكامل مع أحدث تقنيات التحول الرقمي. وأوضح أن الشركة تسعى لتوفير تجربة سفر متكاملة تواكب التغيرات السريعة في صناعة الطيران، وذلك من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الحلول التقنية، بما يرسخ مكانة مصر كمحور رئيسي للطيران والسياحة في المنطقة.

ويُعد مشروع مبنى الركاب رقم (4) من المشروعات القومية الرائدة التي تعكس التوجه الحكومي نحو تحديث منظومة الطيران المدني في مصر، وزيادة القدرة الاستيعابية لمطار القاهرة الدولي، وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، وجذب مزيد من الاستثمارات الدولية في قطاع الطيران المدني.