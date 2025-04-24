شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين الخليج 365 ومؤسسة "مصر للصحة والتنمية" لدعم التوعية المجتمعية والان مع تفاصيل الخبر

في خطوة نوعية تعكس تكامل الجهود الإعلامية والطبية لخدمة المجتمع المصري، شهدت مؤسسة الخليج 365 توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع "مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة" برئاسة الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق، وذلك بهدف إطلاق حملات توعية صحية ومجتمعية موسعة، وتعزيز ثقافة الوقاية لدى المواطن المصري.

ويأتي ذلك ضمن جهود الكاتب الصحفي محمد السيد الشاذلى، حيث تم توقيع البرتوكول في مقر الخليج 365 في حضور الدكتورة رحاب الفخراني أمين عام المؤسسة و الكاتب الصحفي زكى القاضى مدير تحرير الخليج 365.

ويهدف البروتوكول إلى توحيد الجهود الإعلامية والطبية في تقديم محتوى توعوي مبتكر يتناول أبرز القضايا الصحية والتنموية التي تهم المواطن، مع التركيز على الأمراض المزمنة مثل القلب والضغط والسكر، فضلاً عن الصحة النفسية والغذاء الآمن، والعمل على إيصال الرسالة التوعوية إلى جميع فئات المجتمع، خاصة في القرى والمناطق النائية.

وأكدت عُلا الشافعي رئيسة تحرير مؤسسة “الخليج 365”، أن هذا التعاون يأتي انطلاقًا من الدور الوطني الذي تضطلع به الصحافة المسؤولة في بناء الوعي المجتمعي، مشيرة إلى أن “الخليج 365” لا يكتفي بنقل الأخبار وتحليلها، بل يسعى إلى صناعة الأثر الإيجابي من خلال شراكات فاعلة مع الكيانات التي تمتلك خبرات حقيقية على أرض الواقع.

وأضافت الشافعي أن الخليج 365 يؤمن أن الإعلام ليس مجرد وسيط، بل شريك في التنمية، و أن التعاون مع مؤسسة بحجم وخبرة مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، التي يرأسها الدكتور جمال شعبان، يُمثل نقطة انطلاق لحملات صحفية وتوعوية ذات بُعد إنساني وصحي عميق.

من جانبه، أعرب الدكتور جمال شعبان عن سعادته بهذا التعاون مع واحدة من كبرى المؤسسات الصحفية في مصر، مؤكدًا أن الإعلام هو الحليف الأول للطب في معركة التوعية والوقاية.

وقال الدكتور جمال شعبان أن مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة تؤمن أن الوقاية مهمة للعلاج، وأن بناء وعي صحي مجتمعي يحتاج إلى شراكات قوية مع منصات إعلامية محترفة مثل الخليج 365، وأن هذا البروتوكول يُعد خطوة مهمة في سبيل الوصول برسائلنا الطبية والتوعوية إلى كل بيت مصري، ونأمل أن نُحدث من خلاله نقلة نوعية في مفهوم الصحة المجتمعية لدى الناس”.

ومن المنتظر أن يُترجم هذا البروتوكول إلى سلسلة من المقالات، والفيديوهات، والحملات الميدانية، وورش العمل، على أن يتم الإعلان قريبًا عن أولى المبادرات المشتركة.



بروتوكول تعاون بين الخليج 365 ومؤسسة مصر للصحة والتنمية (1)



بروتوكول تعاون بين الخليج 365 ومؤسسة مصر للصحة والتنمية (2)



بروتوكول تعاون بين الخليج 365 ومؤسسة مصر للصحة والتنمية (3)



بروتوكول تعاون بين الخليج 365 ومؤسسة مصر للصحة والتنمية (4)



بروتوكول تعاون بين الخليج 365 ومؤسسة مصر للصحة والتنمية (5)



بروتوكول تعاون بين الخليج 365 ومؤسسة مصر للصحة والتنمية (6)



بروتوكول تعاون بين الخليج 365 ومؤسسة مصر للصحة والتنمية (7)



بروتوكول تعاون بين الخليج 365 ومؤسسة مصر للصحة والتنمية (8)



بروتوكول تعاون بين الخليج 365 ومؤسسة مصر للصحة والتنمية (9)



بروتوكول تعاون بين الخليج 365 ومؤسسة مصر للصحة والتنمية (10)



بروتوكول تعاون بين الخليج 365 ومؤسسة مصر للصحة والتنمية (11)



بروتوكول تعاون بين الخليج 365 ومؤسسة مصر للصحة والتنمية (12)