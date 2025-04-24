شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: مشاركة مصرية رفيعة المستوى فى قمة أوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، مشاركة مصرية رفيعة المستوى فى القمة التى تستضيفها أوغندا والرئيس الأوغندى يوورى موسيفينى صباح غد الجمعة فى مدينة عنتيبى، لتحديد مشاركات ومساهمات الدول التى ستساهم بقوات وعناصر من القوات المسلحة والعناصر الشرطية فى البعثة الإفريقية التى سيتم نشرها فى الصومال.

وقال الوزير عبد العاطى، خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع نظيره الإيطالى أنطونيو تايان، إن المباحثات التى عقدت اليوم تناولت القرن الإفريقى وأهمية الحفاظ على وحدة الصومال وتمكين الحكومة الصومالية من الحفاظ على وحدتها ومحاربة الإرهاب من خلال تمكينها وأجهزتها الأمنية.



وأضاف عبد العاطى، أنه نقل للوزير الإيطالى حرص مصر على المشاركة فى بعثة الاتحاد الإفريقى لتحقيق الأمن فى الصومال ودعم الحكومة الصومالية.